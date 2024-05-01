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"خلال حملة أمنية واسعة".. الداخلية التركية تعتقل 41 شخصا مشتبها بانتمائهم لـ"داعش" (فيديو)

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Globallookpress
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أعلن وزير الداخلية التركي علي ييرلي كايا اعتقال 41 شخصا يشتبه بانتمائهم لتنظيم "داعش" الإرهابي في عملية أمنية واسعة شملت 12 ولاية.

وقال كايا ضمن تغريدة نشرها على منصة "إكس": "تم القبض على 41 مشتبها بهم بالانتماء لتنظيم "داعش" الإرهابي، في عملية (بوزدوغان-34)، والتي نفذت ضد التنظيم في 12 ولاية تركية".

وأضاف أن "العملية الأمنية تمت بتنسيق كامل بين المديرية العامة للمخابرات الأمنية وإدارة مكافحة الإرهاب، ونتيجة للعمليات التي نفذتها أقسام الشرطة في الولايات ضد "داعش"". 

وتابع: هذه الولايات هي: "بولو (5 أشخاص)، وإسكي شيهير (شخص واحد)، واسطنبول (10 أشخاص)، وكيريكالي (5 أشخاص)، وكيليس (5 أشخاص)، وكوجالي (4 أشخاص)، ونيفشيهير/كابادوكيا (3 أشخاص)، وساكاريا (شخص واحد)، وغازي عنتاب (شخص واحد)، وشانلي أورفا (3 أشخاص)، ودوزجا (شخص واحد)، ومانيسا (شخصان اثنان)".

وكشف وزير الداخلية أنه نتيجة العملية الأمنية "تم العثور على أسلحة غير مرخصة، والاستيلاء على عدد كبير من المواد الرقمية، وكمية كبيرة من العملات الأجنبية والليرة التركية".

وذكر كايا: "أريد أن تعلم أمتنا العزيزة، أننا (لن نتسامح مع أي إرهابي)، ولدينا هدف واحد فقط، هو القتال دون توقف، بدعواتكم ودعمكم، حتى يتم تحييد آخر إرهابي".

وهنأ وزير الداخلية ضباط الشرطة "الأبطال" الذين نفذوا العمليات بالولايات المختلفة.

المصدر: RT

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