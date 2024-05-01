ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار طريق سريع جنوب الصين إلى 36 شخصا (فيديو)

ارتفعت حصيلة ضحايا انهيار طريق سريع في مقاطعة قوانغ دونغ، جنوبي الصين إلى 36 شخصا، وفق ما أفادت وكالة "شينخوا" الحكومية.

إقرأ المزيد

وقع الحادث على الطريق السريع المؤدي من مقاطعة قوانغ دونغ إلى ولاية فوجيان، بسبب الأمطار الغزيرة التي سقطت في إقليم قوانجدونج.

وذكرت وكالة "شينخوا" أن "36 شخصا قتلوا وأن 30 شخصا أصيبوا بجروح" من جراء الكارثة.

وهطلت أمطار غزيرة في الأسابيع الأخيرة في منطقة قوانجدونج الصناعية، ما أدى إلى فيضانات هائلة وانهيارات أرضية.

وشهدت الأيام الأخيرة أمطارا غزيرة أكثر من المعتاد في هذه الفترة من العام قبل موسم الرياح الموسمية.

وانهار الطريق جزئيا، وأظهرت صورة جوية نشرتها محطة "سي سي تي في" الحكومية مركبات متضررة عالقة في خندق عميق موحل.

ووفق "سي سي تي في"، فقد تجمعت العشرات من سيارات الإسعاف والرافعات على طول الطريق السريع الذي انهار نحو 18 مترا منه بين مدينة ميتشو ومقاطعة دابو في الإقليم ذي الكثافة السكانية العالية.

وتمّ إرسال نحو 500 شخص إلى الموقع للمشاركة في جهود الإنقاذ.

المصدر: "أ ف ب"