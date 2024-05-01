محكمة استئناف تؤيد أمرا للكشف عن نفقات مشاهدة الأفلام وتناول الطعام لرئيس كوريا الجنوبية

أيدت محكمة استئناف في كوريا الجنوبية يوم الثلاثاء حكم محكمة أدنى يأمر المكتب الرئاسي بالكشف عن نفقات مشاهدة الأفلام وتناول الطعام للرئيس يون سيوك-يول في عام 2022.

وجاء الحكم بعد أن رفعت مجموعة مدنية، تُعرف باسم الجمعية الكورية لدافعي الضرائب، دعوى قضائية ضد المكتب الرئاسي بسبب رفضه الكشف عن نفقات مشاهدة الأفلام وتناول الطعام للرئيس ونفقات الأنشطة الرئاسية الخاصة منذ تنصيب يون في عام 2022.

وقضت محكمة محلية العام الماضي بأنه يتعين على المكتب الرئاسي الكشف عن معلومات حول المبالغ التي أنفقها يون والسيدة الأولى كيم كيون-هي لمشاهدة فيلم في 12 يونيو 2022، ومبلغ 4.5 ملايين وون (3,251 دولارا أمريكيا) يُزعم أن الرئيس أنفقها على تناول العشاء في مطعم في جنوب سيئول في 13 مايو 2022.

وأيدت محكمة الاستئناف في سيئول الحكم لصالح المجموعة المدنية، قائلة إن قرار المحكمة الابتدائية صحيح بناء على أدلة من الحكم السابق والدفاع المقدم في المحكمة.

المصدر: يونهاب