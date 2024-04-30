جونسون: الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين داخل الجامعات الأمريكية نتاج للفراغ داخل السلطات الأمريكية

قال رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون إن فراغ السلطة في الولايات المتحدة هو أحد أسباب المظاهرات الطلابية الداعمة لفلسطين في الجامعات الأمريكية.

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وأضاف جونسون في حديث عبر قناة C-SPAN: "السبب الذي يجعل خصومنا يتصرفون بشكل استفزازي هو أن الإدارة الحالية لرئيس الأمريكي جو بايدن غير قادرة أو غير راغبة في إظهار القوة على المسرح العالمي، وهذا الفراغ القيادي نفسه يمكننا استشعاره في هذه اللحظة الحرجة في تاريخ بلادنا، لأنه مع تزايد وتيرة معاداة السامية، نحن بحاجة ماسة إلى سلطة أخلاقية واضحة".

وأردف: "نحن بحاجة إلى أن يتحدث الرئيس جو بايدن علنا عن قضية الاحتجاجات في الجامعات الأمريكية، فهذا خطأ كبير ما يحدث الآن في حرم الجامعات، هذه ليست الطريقة الأمريكية، ويبدو أن الرئيس عاجز أو غير راغب في إيقاف هذه المهزلة".

وتشهد العديد من الجامعات الأمريكية المرموقة في الأيام الأخيرة بؤرة غضب واحتجاجات متصاعدة إزاء العملية الإسرائيلية في قطاع غزة وارتفاع أعداد القتلى والجرحى في صفوف المدنيين الفلسطينيين التي بلغت أكثر من 34 أف قتيل و77 ألف جريح.

وكانت وسائل إعلام أمريكية أفادت باعتقال أكثر من 100 متظاهر مؤيد للفلسطينيين الأسبوع الماضي في جامعة كولومبيا، وما لا يقل عن 45 شخصا في جامعة ييل يوم الاثنين خلال احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين.

وشهدت جامعة كولومبيا احتجاجات واسعة للتنديد بتجاوزات الجيش الإسرائيلي، والضغط على الجامعة لسحب استثماراتها المالية من الشركات والمؤسسات الداعمة لإسرائيل.

المصدر: تاس