مفوضة حقوق الطفل في روسيا لـRT: تم لم شمل 70 طفلا مع أقاربهم في روسيا وأوكرانيا

أعلنت مفوضة حقوق الطفل في روسيا الاتحادية ماريا لفوفا بيلوفا، في تصريح لقناة "RT" أن 64 طفلا تم لم شملهم مع أقاربهم في أوكرانيا، وتم جمع شمل 6 أطفال مع أقاربهم في روسيا.

كما أعربت مفوضة حقوق الطفل في روسيا عن شكرها لقطر والصليب الأحمر الدولي، وثمنت دورهما والمساعدة التي قدماها في لم شمل الأسر.

وقالت إن "وساطة قطر منحت الفرصة لقول الحقيقة، لأنه عندما نعمل مباشرة مع أوكرانيا، لسوء الحظ، لا يتم احترام الاتفاقيات في كثير من الأحيان، وتتغير المعلومات، وترتفع الشعارات بصوت عال"، موضحة أن "مشاركة طرف ثالث، وسيط" يمنحنا الفرصة لفهم التفاصيل والكشف عن الحقيقة.

وكانت قد أعلنت بيلوفا في مارس الماضي، أن روسيا بوساطة قطرية سلمت خمسة أطفال لأسر أوكرانية، كما سلمت طفلا آخر لأقاربه في روسيا الاتحادية.

المصدر: RT