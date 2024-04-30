ستولتنبرغ: الناتو أخفق في تقديم المساعدة إلى كييف ويجب عليه إعادة النظر في آلياتها

اعترف الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ، بأن الحلف عانى من عدة إخفاقات في دعم أوكرانيا، وأشار إلى أنه يجب أن يعيد النظر في آليات تقديمه المساعدة إلى كييف.

ونقلت وكالة "رويترز" عن الأمين العام للحلف قوله: "نحن بحاجة إلى إطار مؤسسي أقوى لتنفيذ دعمنا (لأوكرانيا) بغية ضمان القدرة على التنبؤ وزيادة المساءلة وتقاسم الأعباء على قدم المساواة".

وأشار ستولتنبرغ إلى أن أحد أكبر الإخفاقات التأخير الطويل في موافقة الكونغرس الأمريكي على حزمة مساعدات جديدة، وكذلك حقيقة أن أعضاء الناتو الأوروبيين زودوا أوكرانيا بقذائف مدفعية أقل بكثير مما وعدوا به.

ووفقا للأمين العام للحلف فإن هذه المشاكل هي السبب الرئيسي للإخفاقات الحالية للقوات المسلحة الأوكرانية وتقدم الجيش الروسي.

وأوضح أن "كوننا لم ننفذ ما وعدنا به زعزع ثقة (كييف)".

المصدر: تاس