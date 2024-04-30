مقتل امرأة وإصابة أخرى بقصف أوكراني استهدف قرية في مقاطعة كورسك الحدودية

أسفر قصف نفذته قوات كييف يوم الثلاثاء عن مقتل امرأة وإصابة أخرى في قرية كوزينو التابعة لمقاطعة كورسك الحدودية.

وأفاد حاكم مقاطعة كورسك رومان ستاروفويت في قناته على "تلغرام"، بأن قرية كوزينو تعرضت بعد ظهر اليوم للقصف مرة أخرى من جانب قوات كييف.

وقال إن القصف أسفر عن إصابة امرأتين، وقد توفيت أحداهما على الفور، وتم نقل الثانية إلى مستشفى المنطقة.

وأوضح حاكم المقاطعة أيضا أن شخصين أصيبا خلال الهجوم الصباحي الذي شنته قوات كييف على نفس المنطقة، وتم نقلهما إلى المستشفى.

وتحاول قوات كييف باستمرار استهداف المرافق والمنشآت المدنية، في المناطق الروسية القريبة من الحدود مع أوكرانيا.

وتستخدم قوات كييف في ذلك القذائف الصاروخية والطيران المسير.

المصدر: نوفوستي