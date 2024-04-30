"بالعربي والتركي".. تمزيق 400 ملصق للحزب الديمقراطي المسيحي الألماني (صور)

ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية اليوم أن نحو 400 ملصق دعائي باللغتين العربية والتركية في لايبزيغ، علقها الحزب الديمقراطي المسيحي الألماني مزقها مهاجمون وسرقوها جميعها خلال الليل.

وكتبت "بيلد": "علق حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي 400 ملصق انتخابي باللغتين العربية والتركية في إحدى مناطق لايبزيغ. وفي ليلة واحدة فقط تم تمزيقها وسرقتها".

Auch nochmal ein ganz neues Level der Verlogenheit. Oben CDU Plakate an der Eisenbahnstraße, unten Rest von Leipzig. #srwl24#Leipzigpic.twitter.com/Idt0FfswH6 — Jürgen Kasek (@JKasek) April 28, 2024

وقال رئيس فرع الاتحاد الديمقراطي المسيحي المحلي، أندرياس نوفاك، للصحيفة إن الملصقات تم إعدادها بالتنسيق مع تجار من المهاجرين المحليين.

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هذا وكان أحد الشعارات المكتوبة على الملصقات هو "نعم للمزيد من الأمن والنظام في منطقتنا".

ووصف حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي تمزيق الملصقات بأنه "عمل تخريبي غير مسبوق" وأشار بأصابع الاتهام إلى تورط متطرفين يساريين محليين.

من جهتها، تلقت الشرطة المحلية بيانا يتعلق بالحادث.

يشار إلى أن حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي يدعو حاليا إلى التشدد في سياسة الهجرة إلى البلاد، وذلك على الرغم من أن المستشارة الألمانية السابقة من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، أنجيلا ميركل، لم تمنع التدفق الهائل للاجئين إلى ألمانيا خلال منتصف العقد الماضي.

المصدر: نوفوستي