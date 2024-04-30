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تعليق الشرطة الإسرائيلية على تصفية السائح التركي الذي طعن عنصرا تابعا لها في القدس (صور+ فيديو)

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أعلنت الشرطة الإسرائيلية أن مواطنا تركيا طعن اليوم الثلاثاء ضابطا في شرطة الحدود الإسرائيلية بالقدس، قبل أن يُقتل برصاص الشرطة في مكان الحادث.

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تصفية سائح تركي قام بطعن شرطي إسرائيلي في القدس (فيديو)

وأصيب شرطي الحدود الإسرائيلي بجروح متوسطة، وقالت الشرطة إن المهاجم يدعى حسن ساكلانان، ويبلغ من العمر 34 عاما.

وجاء في بيان صادر عن الشرطة: "وصل إرهابي مسلح بسكين إلى البلدة القديمة في القدس وتعدى على ضابط شرطة الحدود وطعنه".

وأشار البيان إلى أن الشرطي المُصاب وشرطيا آخر في مكان الحادث اشتبكا مع منفذ الهجوم وأطلقا النار عليه، وتم الإعلان عن وفاته في وقت لاحق.

تعليق الشرطة الإسرائيلية على تصفية السائح التركي الذي طعن عنصرا تابعا لها في القدس (صور+ فيديو)   جواز سفر السائح التركي

المصدر: RT

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