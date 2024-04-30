"هل تؤمن بالله".. مشاهد من عملية الطعن في لندن واستبعاد علاقتها بالإرهاب

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمنفذ عملية الطعن في العاصمة البريطانية لندن والتي أدت إلى مقتل فتى يبلغ من العمر 13 عاما وإصابة 4 آخرين.

وظهر في الفيديو المشتبه به وهو يرتدي سترة صفراء ويحمل بيده ساطورا أو سكينا كبيرا، فيما سيارات الشرطة منتشرة في المكان.

وحسب المعلومات فإن الرجل انتظر خارج المنازل وهاجم السكان بشكل عشوائي. وكشف شهود عيان بأن الرجل كان يصرخ "هل تؤمن بالله"، بعد أن طعن أحد الأفراد.

وقال شاهد: كان يشهر سيفه محاولا مهاجمة الشرطة، لكنهم بعد ذلك حاولوا صعقه فهرب.. كان يصرخ على الشرطة: "هل تؤمنون بالله؟، وفي سيارة الإسعاف أيضا".

وقد استبعدت الشرطة البريطانية علاقة الإرهاب بحادثة الطعن التي وقعت صبيحة اليوم شمال العاصمة لندن، مؤكدة مقتل الفتى (13 عاما) بعد إصابته بالهجوم وإصابة 4 آخرين، مدنيين وضابطي شرطة.

وأفادت بأن المدنيين في المستشفى وحالتهما مستقرة، أما ضابط الشرطة فيحتاجان إلى عملية جراحية بسبب "إصابات خطيرة".

وأكد كبير المشرفين في الشرطة ستيوارت بيل أن الشرطة قامت بصعق المشتبه به الذي تم القبض عليه بعد 22 دقيقة من استدعاء الشرطة إلى مكان الحادث، مبينا أنه يبلغ من العمر 36 عاما لا يزال رهن الاحتجاز.

وكتب رئيس الوزراء ريشي سوناك في منشور عبر منصة "إكس": "هذه حادثة مروعة. أفكاري مع المتضررين وعائلاتهم. أود أن أشكر خدمات الطوارئ على استجابتها المستمرة، وأشيد بالشجاعة غير العادية التي أظهرتها الشرطة في مكان الحادث. مثل هذا العنف ليس له مكان في شوارعنا".

This is a shocking incident. My thoughts are with those affected and their families.



I'd like to thank the emergency services for their ongoing response, and pay tribute to the extraordinary bravery shown by police on the scene.



Such violence has no place on our streets. https://t.co/ekaNY9PY7g — Rishi Sunak (@RishiSunak) April 30, 2024

المصدر: "الإندبندنت" + RT