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بايدن يحث الكونغرس على تشديد الرقابة على الأسلحة النارية في البلاد

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بايدن يحث الكونغرس على تشديد الرقابة على الأسلحة النارية في البلاد
AP
مدينة شارلوت، الولايات المتحدة، 19 أبريل 2024
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حث الرئيس الأمريكي جو بايدن الكونغرس على تشديد الرقابة على الأسلحة النارية في البلاد على خلفية حادث إطلاق النار الأخير الذي وقع أمس الاثنين في مدينة شارلوت بولاية نورث كارولينا.

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وقال بايدن في بيان له: "يجب علينا أن نعمل المزيد لحماية قوات أمنا. أقصد هنا تمويلهم... وأقصد اتخاذ إجراءات إضافية لمكافحة العنف باستخدام الأسلحة النارية. الآن مباشرة. يجب على زعماء الكونغرس تنشيط جهودهم لكي كان بإمكاننا حظر الأسلحة الهجومية... وفرض متطلبات سلامة الأسلحة والفحوصات الشاملة للمعلومات الشخصية تبني قانون وطني حول المصادرة المؤقتة للأسلحة النارية مؤقتا من الأشخاص الذين قد يكونوا خطرين".

وأسفر حادث إطلاق النار الذي وقع أمس الاثنين في مدينة شارلوت الأمريكية إلى مقتل 4 من رجال الأمن وإصابة 4 آخرين.

المصدر: نوفوستي

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