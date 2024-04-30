قوات "الناتو" تتدرب في غابات لاتفيا على صد هجوم مفترض

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن عسكريين من 14 دولة عضوا في "الناتو" تدربوا في غابات لاتفيا المحاذية لروسيا في مارس الماضي على التصدي لقوات عدو مفترض اجتاحت الحدود.

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وأضافت الصحيفة أن تدريبات "السهم البلوري" جرت في إطار مناورات "المدافع الثابت 2024" الأكبر من نوعها منذ عام 1988.

وتابعت: "الشهر الماضي اجتمعت قوات "الناتو" من 14 دولة في منطقة غابات للمشاركة في أكبر تدريبات لحلف الأطلسي منذ الحرب الباردة".

وذكرت الصحيفة أن التدريبات أظهرت وجود مشاكل في التعامل بين العسكريين من مختلف الدول وخاصة بسبب استخدام اللغات المختلفة، بالإضافة إلى صعوبات في عمل أجهزة الاتصالات.

المصدر: نوفوستي