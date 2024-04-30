إعلام عبري: نتنياهو سيذهب لأي صفقة تتيح التطبيع مع السعودية

صرح مصدر مقرب من رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن الأخير سيذهب لأي صفقة تتيح التطبيع مع السعودية.

إقرأ المزيد

وأضاف المصدر: "كل ما يريده نتنياهو هو اتفاق التطبيع مع السعودية. أي صفقة تؤدي إلى ذلك - سيسعى لتحقيقها".

وأبلغ مصدر يشارك في المفاوضات المستمرة بين إسرائيل وحماس في القاهرة i24NEWS أن الصفقة المحتملة تشمل جميع المحندات. "لن يكون هناك صفقة بدون مجنداتنا والنساء خارج غزة."

وأن الاتفاق حول الإفراج عن المختطفين ووقف إطلاق النار الذي يتم مناقشته في القاهرة يمكن أن يؤدي إلى تحرير 33 رهينة مقابل هدنة مرتقبة منذ فترة طويلة في غزة في ظل الأزمة الإنسانية والإفراج عن السجناء الفلسطينيين.

وتطالب عائلات المختطفين بتوقيع الصفقة مع حماس.

وقام متظاهرون في تل أبيب بإغلاق الطريق في شارع بيغن وهم يرددون: "رفح يمكن أن تنتظر، لا يمكنهم الانتظار".

المصدر: i24news.tv