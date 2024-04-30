اعتقال عشرات الطلاب خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين في أوستن الأمريكية

ذكرت شبكة "سي إن إن" نقلا عن منظمي الاحتجاج أن الشرطة اعتقلت نحو 40 طالبا تظاهروا دعما لفلسطين في جامعة تكساس بمدينة أوستن الأمريكية.

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ورفض مكتب عمدة المدينة الكشف للمحطة عن العدد الدقيق للمحتجزين، مشيرا إلى أن إحصاءهم لن يكتمل حتى ظهر يوم الثلاثاء.

ولم تعلق السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، في السابق على استخدام قوات الأمن لمعدات خاصة لقمع الاحتجاجات الطلابية الداعمة لفلسطين على أراضي الجامعات الأمريكية.

وتقول عناصر الشرطة إنهم يواجهون سلوكا عدوانيا من قبل المتظاهرين الذين نظموا مسيرة لدعم فلسطين على أراضي جامعة تكساس في أوستن، ولهذا السبب اضطروا لاستخدام رذاذ الفلفل ضدهم.

المصدر: نوفوستي