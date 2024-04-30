مقتل 4 ضباط أمريكيين بإطلاق للنار في ولاية كارولينا الشمالية (فيديو)

قتل أربعة من ضباط الشرطة الأمريكية وأصيب آخرون في تبادل لإطلاق النار بولاية نورث كارولينا.

وأكدت شرطة ولاية كارولينا الشمالية أن المشتبه به قتل بالرصاص أيضا على يد الفريق الثاني من الضباط الذين وصلوا إلى منزل في ضواحي مدينة شارلوت، مع إصابة 4 ضباط آخرين.

BREAKING | Video of shots being fired during a shootout with barricaded suspect in Charlotte North Carolina



Multiple officers have been shot#breaking#shootingpic.twitter.com/W5176FosLa — Crime With Bobby (@crimewithbobby) April 29, 2024

ولم تنته المواجهة التي استمرت ثلاث ساعات إلا بعد أن غادر الرجل المنزل وهو مسلح، فقام الضباط بإطلاق النار عليه في الفناء الأمامي، حيث أعلن وفاته. وتم التعرف عليه لاحقً من قبل الشرطة على أنه تيري كلارك هيوز جونيور (39 عاما).

Suspect in Charlotte, North Carolina shooting identified as Terry Clark Hughes, Jr.



Hughes, 39, was wanted for Possession of Firearm by a Felon and Felony Flee to Elude.



4 officers were killed and 4 injured during the raid to arrest him. Hughes was shot dead by police. pic.twitter.com/tutCVP3CE9 — BNO News Live (@BNODesk) April 30, 2024

وبحسب ما ورد فإن مطلق النار كان مجرما مطلوبا وبحوزته سلاحا ناريا بشكل غير قانوني. وتم العثور على امرأة ورجل يبلغ من العمر 17 عاما في المنزل ويتم الآن استجوابهما.

وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية حوادث إطلاق نار متكررة، بدوافع مختلفة، وتعتبر قضية انتشار السلاح بين السكان من أكثر القضايا جدلا.



وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن وقع في 25 يونيو من العام 2022، مشروع قانون أعده مشرعون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي يضع ضوابط على حيازة السلاح بالولايات المتحدة.

المصدر: cbs news + RT