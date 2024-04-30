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مقتل 4 ضباط أمريكيين بإطلاق للنار في ولاية كارولينا الشمالية (فيديو)

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مقتل 4 ضباط أمريكيين بإطلاق للنار في ولاية كارولينا الشمالية (فيديو)
AP
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قتل أربعة من ضباط الشرطة الأمريكية وأصيب آخرون في تبادل لإطلاق النار بولاية نورث كارولينا.

وأكدت شرطة ولاية كارولينا الشمالية أن المشتبه به قتل بالرصاص أيضا على يد الفريق الثاني من الضباط الذين وصلوا إلى منزل في ضواحي مدينة شارلوت، مع إصابة 4 ضباط آخرين.

ولم تنته المواجهة التي استمرت ثلاث ساعات إلا بعد أن غادر الرجل المنزل وهو مسلح، فقام الضباط بإطلاق النار عليه في الفناء الأمامي، حيث أعلن وفاته. وتم التعرف عليه لاحقً من قبل الشرطة على أنه تيري كلارك هيوز جونيور (39 عاما).

وبحسب ما ورد فإن مطلق النار كان مجرما مطلوبا وبحوزته سلاحا ناريا بشكل غير قانوني. وتم العثور على امرأة ورجل يبلغ من العمر 17 عاما في المنزل ويتم الآن استجوابهما.

وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية حوادث إطلاق نار متكررة، بدوافع مختلفة، وتعتبر قضية انتشار السلاح بين السكان من أكثر القضايا جدلا.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن وقع في 25 يونيو من العام 2022، مشروع قانون أعده مشرعون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي يضع ضوابط على حيازة السلاح بالولايات المتحدة.

المصدر: cbs news + RT

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