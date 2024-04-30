السلطات الفرنسية تحذر من خطر إرهابي كبير خلال فترة الأعياد الدينية في مايو

وجه وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان بتعزيز الإجراءات الأمنية في محيط الكنائس خلال الاحتفال بعيدي الصعود والعنصرة في مايو المقبل، محذرا من "خطر إرهابي كبير".

وقال الوزير في برقية: إن "استمرار التوترات القوية على المستوى الدولي، خصوصا الحرب في قطاع غزة بين حركة "حماس" وإسرائيل، يتطلب الحفاظ على يقظة كبيرة أمام أماكن العبادة المسيحية".

وأضاف أنه "سيتعين تأمين أكثر المواقع حساسية من خلال وجود أمني ثابت في أوقات وصول المؤمنين ومغادرتهم بدعم من الجنود".

ورفعت فرنسا مستوى التحذير في إطار خطة الحماية الأمنية "فيجيبيرات" (Vigipirate) إلى أعلى مستوى بعد هجوم "كروكوس" الذي وقع في ضواحي موسكو.

ويذكر أن الهجوم الإرهابي على المركز التجاري "كروكوس سيتي" بضواحي موسكو وقع في 22 مارس الماضي وأسفر عن مقتل 144 شخصا.

(عيد الصعود) هو عيد مسيحي يحتفل فيه بذكرى صعود المسيح بالجسد إلى السماء بعد "عيد القيامة" بأربعين يوما وفق الرواية الإنجيلية.

(عيد العنصرة) عيد مسيحي يحتفل به بعد عيد القيامة بخمسين يوما.

المصدر: "أ ف ب"