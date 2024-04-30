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المفوضية الأوروبية قد تحظر TikTok

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المفوضية الأوروبية قد تحظر TikTok
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رجحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين حظر شبكة التواصل الاجتماعي TikTo بالكامل في الاتحاد الأوروبي.

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أعضاء من مجلس الشيوخ صوتوا لحظر
أعضاء من مجلس الشيوخ صوتوا لحظر "تيك توك" ولديهم حسابات عليه

ونقلت صحيفة "بوليتيكو" عن فون دي لاين قولها: "الأمر ليس مستبعدا".

ولفتت إلى أن المفوضية الأوروبية أصبحت أول منظمة في العالم تم منع موظفيها من تثبيت TikTok على هواتف عملهم.

ووقع الرئيس الأمريكي جو بايدن على مشروع قانون أقره مجلسا الكونغرس، كان جزء منه لحظر شبكة التواصل الاجتماعي "تيك توك" إذا لم تقم الشركة المالكة لها ByteDance ببيع أعمالها الأمريكية خلال تسعة أشهر. وينص القانون على إمكانية قيام الرئيس بتمديد هذه المهلة حتى عام.

وتم شن الحملة ضد الشبكة في الولايات المتحدة لعدد من السنوات، واستند الكونغرس في حظره إلى ما يعتقد أنه اتصال محتمل بين الشركة والحكومة الصينية، واهتمامها بأمن الأمريكيين وتجميع البيانات الشخصية، فيما تنفي شبكة التواصل الاجتماعي هذه الاتهامات.

المصدر: نوفوستي

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