مجددا..واشنطن تمتنع عن إصدار تأشيرة للمندوب الروسي وتعطل مشاركته في اجتماعات الأمم المتحدة

صرح النائب الأول للمندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي إن واشنطن لم تصدر تأشيرة دخول لمندوب روسيا للمشاركة باجتماع لجنة الإعلام التابعة للأمم المتحدة في نيويورك.

وقال بوليانسكي: "مرة أخرى، نحن مضطرون لبدء خطابنا في لجنة الإعلام بمسألة مواصلة الجانب الأمريكي إساءة استخدام وضع الدولة المضيفة لمقر الأمم المتحدة بشكل منهجي".

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وأكد بوليانسكي أن "مشاركة ممثل الوفد الروسي في أعمال الدورة السادسة والأربعين للجنة الإعلام التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة تعطلت مرة أخرى بسبب عدم إصدار تأشيرة دخول له، على الرغم من تقديم الوثائق في الوقت المناسب".

وأضاف: "إن هذا انتهاك صارخ آخر للالتزامات الناشئة عن اتفاقية الهيئات المركزية للأمم المتحدة، مما يدل بوضوح على الموقف الحقيقي للسلطات الأمريكية تجاه قضايا حماية حرية الوصول إلى المعلومات والتعددية الإعلامية".

وخلص بوليانسكي إلى القول: "نأمل أن تبذل الأمانة العامة للأمم المتحدة وقيادة الهياكل ذات الصلة في المنظمة، استنادا إلى اتفاقات ملزمة قانونا مع الدولة المضيفة، الجهود اللازمة لتصحيح هذا الوضع غير المقبول بشكل جذري".

وفي وقت سابق، قال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر بانكين إن الولايات المتحدة، الدولة المضيفة لمقر الأمم المتحدة، ترفض بانتظام منح التأشيرات ليس فقط للمسؤولين الروس، بل حتى للخبراء الفنيين.

وأكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أن الولايات المتحدة فقدت في السنوات الأخيرة، مصداقيتها بشكل لا رجعة فيه كدولة تستضيف المؤسسات المركزية للأمم المتحدة، مشيرا إلى أنها فشلت في تحمل مسؤولياتها في هذا المجال.

ونوه بأن الأمريكيين يستخدمون وجود المنظمة الدولية في بلادهم، لتصفية الحسابات مع المنافسين الجيوسياسيين، ويقومون في كل مناسبة ممكنة بإزعاج الدبلوماسيين الروس ويماطلون في إصدار التأشيرات وغير ذلك من التصرفات الأخرى التي لا تليق بالولايات المتحدة كدولة عظمى.

المصدر: نوفوستي+RT