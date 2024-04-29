السفير الروسي في روما يبلغ الخارجية الإيطالية بنقل 100% من رأسمال "Ariston" ضمن الإطار القانوني

أبلغ سفير روسيا في روما أليكسي بارامونوف الخارجية الإيطالية بنقل كامل رأس المال المصرح به لشركة "أريستون" إلى الإدارة المؤقتة لشركة "غاز بروم للأجهزة المنزلية" ضمن الإطار القانوني.

ونشرت السفارة في قناتها على "تلغرام" ما قاله بارامونوف للخارجية الإيطالية بعد استدعائها له: "قدم الجانب الروسي، توضيحات شاملة بشأن قانونية وصلاحية القرارات المتخذة وتم التأكيد على أن هذه الخطوات اتخذت في الإطار القانوني وردا على الإجراءات غير الودية والمخالفة للقانون الدولي التي اتخذتها الولايات المتحدة والدول الأجنبية التي انضمت إليها والتي تهدف إلى حرمان روسيا وكياناتها القانونية وأفرادها بشكل غير قانوني من حق الملكية و/أو تقييد هذا الحق في الممتلكات الواقعة على أراضي هذه الدول".

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وأضافت السفارة: "ذكّر السفير الروسي محاوريه بأن موسكو تولي دائما أهمية خاصة للعلاقات التجارية والاقتصادية المثمرة ذات المنفعة المتبادلة مع إيطاليا، وأن المسؤولية الكاملة عن العواقب السلبية لتدميرها تقع على عاتق السلطات الإيطالية، التي ضحت بالمصالح الوطنية الحقيقية من أجل المشاركة في مغامرات جيوسياسية غير واعدة وخطيرة معادية لروسيا".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وقع مرسوما بشأن نقل ملكية الفرع الروسي لشركتي Ariston وBSH Hausgerate إلى الإدارة المؤقتة لشركة "غاز بروم للأجهزة المنزلية"، ونشرت الوثيقة على البوابة الرسمية للمواد القانونية.

وشركة BSH Hausgerate هي شركة ألمانية تنتج الأجهزة المنزلية، وقد تأسست عام 1967. وفي عام 2015، قامت شركة تصنيع أخرى هي Bosch بجعل شركة BSH شركة تابعة لها، حيث قامت بشراء حصة الشركاء، ومن أشهر العلامات التجارية لهذه الشركة "بوش" و"سيمنس".

وشركة "أريستون" Ariston هي علامة تجارية مملوكة لشركة Indesit وتنتج الأجهزة المنزلية الكبيرة، بما في ذلك سخانات المياه والمواقد وغيرها.

وشركة "غاز بروم للأنظمة المنزلية" هي شركة تابعة لشركة "غازبروم"، وهي أكبر شركة روسية لتصنيع مواقد الغاز والكهرباء المنزلية، ومكونات المعدات التي تستخدم الغاز.

المصدر: تاس+RT