ستولتنبرغ: انضمام أوكرانيا إلى الناتو "طريق لا رجعة فيه"

قال الأمين العام لحلف شمال االأطلسي ينس ستولتنبرغ إن أوكرانيا تسير على "طريق لا رجعة فيه" هو الانضمام إلى حلف الناتو.

صرح بذلك الأمين العام لحلف شمال الأطلسي في مؤتمر صحفي خلال زيارة غير معلنة إلى كييف، وأضاف أن "العمل الذي نقوم به يضع أوكرانيا على طريق لا رجعة فيه نحو عضوية الناتو".

وأشار ستولتنبرغ إلى أنه بحلول القمة التي ستعقد في 9 و11 يوليو المقبل، لن تتمكن دول الناتو من الاتفاق على دعوة كييف للانضمام إلى الحلف.

وقال: "نحن بحاجة إلى توافق في الآراء، وإلى موافقة جميع أعضاء الناتو البالغ عددهم 32 عضوا، ولا أعتقد أنه سيتم التوصل إلى هذا الاتفاق بحلول القمة في يوليو، لكننا سنثبت أننا نقرب أوكرانيا من الناتو".

وجدد ستولتنبرغ تأكيده على أن أوكرانيا ستصبح عضوا في حلف شمال الأطلسي، وأن ذلك مسألة وقت فقط، قائلا: "ثقوا بي، نحن نعمل جاهدين على هذا الأمر. مكان أوكرانيا هو في حلف شمال الأطلسي".

المصدر: تاس