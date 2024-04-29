بوريل يكشف الموعد المحتمل لاعتراف عدة دول في الاتحاد بالدولة الفلسطينية

قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم الاثنين إن من المتوقع أن تعترف عدة دول أعضاء في الاتحاد بالدولة الفلسطينية بحلول نهاية شهر مايو المقبل.

جاء تصريح بوريل على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في الرياض.

وفي ذات السياق قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي خلال المنتدى إن "الحكومة الإسرائيلية تقودها أيديولوجية لا تؤمن بحل الدولتين".

وأضاف الصفدي: "إسرائيل تقول علنا إنها لا تريد حل الدولتين وترفض القرارات الدولية"، مشددا على أن "الاستيطان الإسرائيلي يقتل حل الدولتين".

واعتبر الصفدي أن "قيام دولة فلسطينية يجعل ما تناصره حماس لا محل له من الإعراب"، مضيفاً "سنقول لحماس أفرجوا عن الرهائن إذا أوقفت إسرائيل إطلاق النار أولا".

ومن جهته قال وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال الجلسة إن "ما يجب فعله هو حل الدولتين ومنع اتساع دوامة العنف".

فيما قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان: "نحتاج إلى مسار ذي مصداقية ولا رجعة عنه لإنشاء دولة فلسطينية".

وكان بوريل قد قال الأحد، إن الاتحاد الأوروبي والأردن سيواصلان العمل معا لتجنب مزيد من التصعيد في المنطقة.

وأضاف في منشور على منصة "إكس"، أنه بحث مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ما وصفه بالوضع المقلق في الضفة الغربية وغزة، وضرورة وصول المساعدات الإنسانية للقطاع، والتوصل لحل سياسي يوفر السلام والأمن.

المصدر: رويترز