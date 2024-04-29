 
مباشر

طلبوا منها إبراز وثائقها فخلعت ملابسها.. أجنبية تثير البلبلة في مترو إسطنبول (فيديو)

أخبار العالم

طلبوا منها إبراز وثائقها فخلعت ملابسها.. أجنبية تثير البلبلة في مترو إسطنبول (فيديو)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xg3s

أقدمت امرأة تحمل الجنسية الكينية على خلع ملابسها داخل إحدى محطات مترو الأنفاق في إسطنبول، وسط ذهول عناصر الشرطة والمارة.

ووقعت الحادثة ظهر أمس الأحد في محطة مترو مجيدية كوي، في حي شيشلي بالقسم الأوروبي من إسطنبول. حيث أوقف فريق من الشرطة التركية، الذي كان يفحص بطاقات هوية المارة، امرأة كينية.

ودخلت المرأة، التي انتهت صلاحية تصريح إقامتها ولم يكن لديها جواز سفر، في جدال مع الشرطة، انتهى بخلعها ملابسها فجأة لتجنب الاعتقال.

وتدخلت ضابطات شرطة لمنع المرأة من التعري، وتم تقييدها أرضا وتغطيتها ببطانية.

المصدر: "sabah"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا