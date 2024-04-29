طلبوا منها إبراز وثائقها فخلعت ملابسها.. أجنبية تثير البلبلة في مترو إسطنبول (فيديو)

أقدمت امرأة تحمل الجنسية الكينية على خلع ملابسها داخل إحدى محطات مترو الأنفاق في إسطنبول، وسط ذهول عناصر الشرطة والمارة.

ووقعت الحادثة ظهر أمس الأحد في محطة مترو مجيدية كوي، في حي شيشلي بالقسم الأوروبي من إسطنبول. حيث أوقف فريق من الشرطة التركية، الذي كان يفحص بطاقات هوية المارة، امرأة كينية.

İstanbul Mecidiyeköy'de polisin pasaport kontrolü yapmak istediği Kenyalı kadın, oturma izni olmayınca soyunarak polise direndi.



Arbedede polis ekibi, kadına üstünü örtmek için battaniye ile müdahale etti. pic.twitter.com/kkSreb1pXK — Sabah (@sabah) April 29, 2024

ودخلت المرأة، التي انتهت صلاحية تصريح إقامتها ولم يكن لديها جواز سفر، في جدال مع الشرطة، انتهى بخلعها ملابسها فجأة لتجنب الاعتقال.

وتدخلت ضابطات شرطة لمنع المرأة من التعري، وتم تقييدها أرضا وتغطيتها ببطانية.

المصدر: "sabah"