ساويرس يتبع ماسك في التعليق على فيديو وزير خارجية الإمارات حول "التطرف والإرهاب" من أوروبا (فيديو)

علق رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس على فيديو سابق لوزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، حذر فيه من إمكانية ظهور "التطرف والإرهاب" من أوروبا بسبب غياب "صناعة القرار".

وكتب ساويرس معلقا: "لقد فعلت ذلك حقا"، وذلك بعد أن أعاد رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك نشر مقطع الفيديو الذي تحدث فيه المسؤول الإماراتي، وعلق حينها عليه بالقول: "هو يعلم جيدا ما يقوله".

Yes you did ! https://t.co/xpgRU56uI6 — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) April 28, 2024

وقال وزير الخارجية الإماراتي في الفيديو القديم المتداول: "الآن دعوني أتحدث بالإنجليزية لتفهموا ما أقوله... أعلم أن لديكم مترجم لكنني أود التأكد من وصول الفكرة بالشكل الصحيح... سيأتي يوم ونرى أن متطرفين ومتشددين وإرهابيين يظهرون من أوروبا بسبب غياب صناعة القرار ومحاولة الوصول إلى الصوابية السياسية أو الافتراض بأنهم يعرفون الشرق الأوسط أو الإسلام أكثر مما نفعل لكنني آسف هذا جهل".

I told you so https://t.co/Vqg3B8WOdO — عبدالله بن زايد (@ABZayed) April 28, 2024

هذا وقد قام الوزير الإماراتي بنشر المقطع عبر حسابه في منصة "إكس"، تويتر وعلق عليه بالقول: "لقد قلت لكم ذلك".

المصدر: RT