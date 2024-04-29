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ساويرس يتبع ماسك في التعليق على فيديو وزير خارجية الإمارات حول "التطرف والإرهاب" من أوروبا (فيديو)

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ساويرس يتبع ماسك في التعليق على فيديو وزير خارجية الإمارات حول
Gettyimages.ru
رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس
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علق رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس على فيديو سابق لوزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، حذر فيه من إمكانية ظهور "التطرف والإرهاب" من أوروبا بسبب غياب "صناعة القرار".

وكتب ساويرس معلقا: "لقد فعلت ذلك حقا"، وذلك بعد أن أعاد رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك نشر مقطع الفيديو الذي تحدث فيه المسؤول الإماراتي، وعلق حينها عليه بالقول: "هو يعلم جيدا ما يقوله".

وقال وزير الخارجية الإماراتي في الفيديو القديم المتداول: "الآن دعوني أتحدث بالإنجليزية لتفهموا ما أقوله... أعلم أن لديكم مترجم لكنني أود التأكد من وصول الفكرة بالشكل الصحيح... سيأتي يوم ونرى أن متطرفين ومتشددين وإرهابيين يظهرون من أوروبا بسبب غياب صناعة القرار ومحاولة الوصول إلى الصوابية السياسية أو الافتراض بأنهم يعرفون الشرق الأوسط أو الإسلام أكثر مما نفعل لكنني آسف هذا جهل".

هذا وقد قام الوزير الإماراتي بنشر المقطع عبر حسابه في منصة "إكس"، تويتر وعلق عليه بالقول: "لقد قلت لكم ذلك".

المصدر: RT

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