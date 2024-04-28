إيطاليا .. العشرات يؤدون التحية الفاشية في ذكرى إعدام موسوليني (فيديو)

أدى عشرات الأشخاص اليوم الأحد التحية الفاشية ورددوا هتافات فاشية خلال مراسم تكريم الدكتاتور الإيطالي بينيتو موسوليني في الذكرى الـ 79 لإعدامه.

Saluti romani e il tetro rito del "presente!" a Dongo, sul Lago di Como, dove una settantina di fascisti ha ricordato Benito Mussolini e i gerarchi fucilati dai partigiani il 28 aprile del 1945 pic.twitter.com/QTg9Jdv8cp — Tg3 (@Tg3web) April 28, 2024

ونظم الفاشيون الجدد الذين ارتدوا ملابس سوداء مسيرات في بلدات شمال إيطاليا حيث ألقي القبض على موسوليني وتم إعدامه في نهاية الحرب العالمية الثانية، وكذلك في بلدة بريدابيو مسقط رأسه ومثواه الأخير.

وشاركت مجموعة من الفاشيين الجدد في مسيرة عبر دونغو ووضعوا 15 وردة في البحيرة تخليدا لذكرى الوزراء والمسؤولين من حكومة موسوليني الذين قتلوا هناك، وفقا لمقطع فيديو للحدث نشرته وكالة أنباء لابريس.

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وأقيمت مراسم تأبين يوم الأحد في بلدة ميزيجرا جولينو الواقعة على ضفاف البحيرة، حيث أعدم الثوار موسوليني وبيتاتشي، وبعد أداء التحية هتف منظم المراسم ”الكاميرا بينيتو موسوليني”، ورد الحشد بتحية فاشية قوية وترديد ”الحاضر”.

وقامت عدة شاحنات تابعة للشرطة بفصل المتظاهرين في دونغو عن مئات المتظاهرين الذين غنوا الأغنية الحزبية الشهيرة ”بيلا تشاو” خلال الحفل.

وتزامنت ذكرى إعدام موسوليني مع التجمع الانتخابي الذي أقامته رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني وحزبها اليميني "إخوة إيطاليا" في مدينة بيسكارا.

وتعود جذور جماعة ”إخوة إيطاليا” إلى الحركة الاجتماعية الإيطالية، التي أسسها عام 1946 أحد كبار موظفي حكومة موسوليني الأخيرة، واجتذبت المتعاطفين مع الفاشية والمسؤولين إلى صفوفها بعد سقوط موسوليني.

وحاولت ميلوني، التي انضمت إلى فرع الشباب في الحركة عندما كانت مراهقة، إبعاد حزبها عن جذوره الفاشية الجديدة.

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ودانت قمع الفاشية للديمقراطية وأصرت على أن اليمين الإيطالي قد ودع الفاشية منذ عقود. واتهمت ميلوني يوم الأحد اليسار بأنه يشكل تهديدا شموليا لإيطاليا اليوم.

وأشارت إلى أن أعضاء الحزب الشيوعي قدموا شكوى رسمية بشأن هياكل الخيام التي أقيمت على شاطئ بيسكارا لاستضافة تجمع ”إخوة إيطاليا”، والتي أعلنت خلالها ميلوني أنها ستترأس حملة الحزب قبل انتخابات البرلمان الأوروبي في يونيو.

وقالت: ”أعتقد أن الحزب الشيوعي لا يزال موجودا، وأقول ذلك لأوضح إلى أين وصل الحنين إلى الشمولية في إيطاليا اليوم”.

المصدر: أ ب