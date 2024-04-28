زاخاروفا تعلق على منشورات السفيرة الأمريكية حول الكاتب بولغاكوف وتذكرها بـ"حفلة الشيطان الكبرى"

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن السفيرة الأمريكية لدى روسيا لين تريسي، تأمل من خلال منشوراتها حول الثقافة في جذب الروس.

وفي الوقت نفسه، ذكرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية السفيرة الأمريكية بأن عمل ميخائيل بولغاكوف "المعلم ومارغريتا" تم فيه نسخ فصل "حفلة الشيطان الكبرى" من "الحفلات" التي أقيمت في الثلاثينيات في مقر إقامة السفير الأمريكي آنذاك ويليام بوليت.

وفي وقت سابق، وفي مقطع فيديو نُشر على قناة "تلغرام" التابعة للسفارة الأمريكية، وصفت تريسي مقطع "حفلة الشيطان الكبرى" في الرواية بأنها "حفلة اكتمال القمر الربيعية"، وقالت زاخاروفا في تعليق نشر على موقع "kp.ru.": "عشية "أسبوع الآلام"، قررت السفيرة الأمريكية لين تريسي استمالة الروس من خلال تسليط الضوء على نقاط التداخل الثقافي، واختارت لهذا الموضوع موضوعا كتابيا وزارت متحف منزل بولغاكوف".

وأضافت زاخاروفا في تعليقها: "يعجبني عندما يقرر الأنجلوسكسونيون إخبارنا عن ثقافتنا. حسنا، فلنبدأ بالتحليل. ما تسميه السفيرة تريسي "حفلة اكتمال القمر الربيعية" نسميه "حفلة الشيطان".

أوضحت زاخاروفا: "لقد رسم ميخائيل أفاناسييفيتش (بولغاكوف) حقا مشهد السبت الجهنمي من الحياة، وقد حدث هذا على وجه التحديد في مقر إقامة السفير الأمريكي"، "أفهم أن فهم بولغاكوف، وحتى مع تفسير علماء اللاهوت والدراسين المتخصصن في بولغاكوف، مسألة لا علاقة للسفير الأمريكي بها".

هي ليست مهمة السفير الأمريكي لدى روسيا، ومع ذلك هناك مذكرات لزملاء وأسلاف السفيرة تريسي السابقين.

وتوجهت زاخاروفا بكلامها إلى السفيرة الأمريكية قائلة: "سيدة تريسي، الاهتمام المستمر بميخائيل أفاناسييفيتش من جانب الدبلوماسيين الأمريكيين لم يذهب سدى، فصورة "أستاذ من الغرب" يجيد اللغات الأجنبية مع حرف W على بطاقة عمله (وليام بوليت)، والتي تمكن الشاعر المشرد من رؤيتها، تبين أن حفلة الشيطان بدت أكثر وضوحا على وجه التحديد بفضل هذه التجربة الرهيبة للتواصل مع سلفك، سفير الولايات المتحدة في الاتحاد السوفيتي ويليام بوليت".

وأضافت زاخاروفا: "على الرغم من أن ذلك كان منذ ما يقرب من مائة عام، إلا أننا نتذكر جيدا ما كان يقيمه الدبلوماسيون الأمريكيون في الماضي من حفلات ظلامية".

المصدر: نوفوستي