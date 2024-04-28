الجيش الإسرائيلي يقصف أهدافا لـ"حزب الله" في جنوب لبنان (فيديو)

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد قصف أهداف لـ"حزب الله" بمنطقة مارون الراس في جنوب لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له: "خلال الليل، قصفت طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي أهدافا إرهابية لحزب الله في منطقة مارون الراس في جنوب لبنان، بما في ذلك عدد من المواقع ذات البنية التحتية الإرهابية ومجمع عسكري".

وأضاف البيان: "بالإضافة إلى ذلك، قصفت طائرات سلاح الجو الإسرائيلي البنية التحتية الإرهابية لحزب الله في منطقة طير حرفا، وبنية عسكرية لحزب الله في منطقة يارين بجنوب لبنان".

ويأتي البيان الإسرائيلي بعد عرض "حزب الله" اللبناني مشاهد من عملية استهداف مقر القيادة وتموضع قوات للكتيبة 51 التابعة للواء غولاني بمستوطنة المنارة.

وتأتي هذه الاستهدافات في إطار "دعم غزة"، وخلق "جبهة مساندة" ضد الجيش الإسرائيلي، إذ يؤكد "حزب الله" أن توقف عملياته "مرهونة بتوقف العدوان على القطاع".

المصدر: RT