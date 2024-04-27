خبير بريطاني يتحدث عن غضب قائد القوات الأوكرانية عقب استسلام 9 مظليين أوكرانيين للجيش الروسي

قال الخبير البريطاني ألكسندر ميركوريس إن القائد الأعلى للقوات الأوكرانية ألكسندر سيرسكي شعر بغضب عارم جراء استسلام جنود اللواء الخامس والعشرين للقوات الروسية.

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وأضاف ميركوريس في حديث عبر "يوتيوب": "عندما يستسلم تشكيل بهذا الحجم في ساحة المعركة فهذا حدث كبير. قبل أسبوعين في قرية فوديانوي استسلم جنود من اللواء الخامس والعشرين المحمول جوا التابع للقوات الأوكرانية، الأمر الذي أثار غضب القيادة الأوكرانية والجنرال سيرسكي، ما دفعه لاتخاذ قرار بتفكيك اللواء".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق أن جنودا من إحدى وحدات اللواء 25 الأوكراني المنفصل المجوقل التابع للقوات المسلحة الأوكرانية استسلموا للجيش الروسي على محور أفدييفكا.

وبحسب الدفاع الروسية، أشار الجنود المستسلمون إلى نقص التدريب العسكري المهني وعدم توفر التعزيزات عند الحاجة إليها. وأضافت الوزارة أنهم تحدثوا أيضا عن الموقف اللائق لأفراد الجيش الروسي تجاه الأسرى الأوكرانيين، ودعوا زملاءهم إلى إلقاء أسلحتهم وعدم المشاركة في الأعمال العدائية.

وأشارت الوزارة إلى أن الجيش الروسي خصص للأفراد العسكريين في القوات المسلحة الأوكرانية الذين يريدون إنقاذ حياتهم قناة اتصال منفصلة عبر تردد راديوي خاص هو 149200 مع علامة نداء خاصة "فولغا"، حيث يتلقى أولئك الذين يريدون إلقاء أسلحتهم والانتقال إلى الجانب الروسي تعليمات مفصلة حول كيفية الاستسلام.

وفي بداية الشهر الجاري، قالت وزارة الدفاع الروسية إن تشكيلات قوات جمهورية دونيتسك الشعبية واصلت هجومها في ليلة 4 أبريل على المواقع الأوكرانية وتم تدمير سرية كاملة من اللواء 25 الأوكراني المحمول جوا.

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس من بطش نظام كييف.

المصدر: نوفوستي