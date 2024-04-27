المرشحة لمنصب نائب الرئيس الأمريكي تثير جدلا بما ذكرته حول تعمدها قتل كلبها وعنزة

أثارت مذكرات حاكمة ولاية داكوتا الجنوبية، كريستي نويم، جدلا بسبب ما ذكرته في مذكراتها حول تعمدها قتل كلبها وعنزة، مما أثار غضب شخصيات سياسية محبة للحيوانات.

وكبرهان على قدرتها ولإظهار تصميمها على شغل منصب نائب للرئيس دونالد ترامب، روت كريستي نويم، كيف قتلت كلبها كريكيت.

فوفقا لصحيفة "الغارديان" التي تحصلت على مقتطفات من مذكرة هذه السياسية الأمريكية التي تحمل عنوان "لا عودة للوراء: الحقيقة في ما يعنيه الخطأ في السياسة، وكيف تسير أمريكا إلى الأمام"، والتي ستظهر في 7 مايو، اعترفت كريستي نويم بقتل كلبها، وبررت فعلتها بـ"الشخصية العدوانية" للكلب.

وقالت إن الكلب كان ببساطة يسيء التصرف، وأضافت أنه لعلاج هذه المشكلة، قررت أن تأخذه للصيد مع كلاب أكبر سنا، لكنه بدا فجأة "ثارت ثائرته، وراح يطارد كل الطيور بعيدا".

وأوضحت السياسية أنها استخدمت طوقا كهربائيا لمحاولة السيطرة على كلبها هذا، دون جدوى، حتى أنه هرب من الشاحنة لمهاجمة دجاج عائلة مجاورة، ووصفته بـ "القاتل".

وقالت إنها بعد تقديم الاعتذار للعائلة وتقديم تعويض لها، قادت الكلب إلى حفرة، وأمسكت بندقيتها وقتلته.

وكتبت: "لم يكن ذلك ممتعا، ولكن كان لا بد من القيام به"، وأضافت أنها بمجرد أن انتهى الأمر، أدركت أنه يتعين عليها القيام بعمل آخر غير سار، وهي تصف هذه الحلقة المؤسفة بأنها شيء "صعب وفوضوي وقبيح"، ولكن كان لا بد من القيام به.

واتضح أن كريستي نويم، المرشحة لمنصب نائب الرئيس دونالد ترامب، لم تتوقف عند هذه القضة، فراحت في مذكراتها التي تمزج بين قصص السيرة الذاتية والتهجم على الديمقراطيين، تذكر بحالة العنزة "السيئة".

وقالت إنها، بالإضافة إلى رائحتها "المثيرة للاشمئزاز"، كانت تحب "مطاردة" أطفالها وضربهم، فقررت كريستي نويم قتلها، وروت كيف نجت العنزة من الرصاصة في المرة الأولى، قبل أن تتمكن من قتلها في النهاية.

وسرعان ما أساءت هاتان القصتان إلى الشخصية السياسية، وأثارت انتقادات محبي الحيوانات الذين تفاعلوا على شبكات التواصل الاجتماعي.

ووصف ريك ويلسون، الجمهوري كريستي نويم، وهو الذي أسس مشروع "لينكولن" كمجموعة مناهضة لترامب، بأنها "قاسية القلب للغاية"، وقال: "لقد قتلت جرواً لأنها كانت كسولة في تدريب كلاب الطيور، وليس لأنه كان كلبا سيئا".

Kristi Noem is trash.



Decades with hunting- and bird-dogs, and the number I've killed because they were chicken-sharp or had too much prey drive is ZERO. Puppies need slow exposure to birds, and bird-scent.



She killed a puppy because she was lazy at training bird dogs, not… — Rick Wilson (@TheRickWilson) April 26, 2024

المصدر: وكالات