الولايات المتحدة.. اعتقال 100 شخص في إحدى جامعات بوسطن خلال تظاهرة مؤيدة للفلسطينيين (فيديوهات)

أفادت جامعة "نورث إيسترن يونيفرسيتي" اليوم السبت بأن الشرطة الأمريكية اعتقلت نحو 100 متظاهر من مؤيدي فلسطين صباح اليوم وفضت اعتصامهم الذي أقيم أمام حرم الجامعة في بوسطن.

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وكتبت الجامعة في منشور عبر منصة "إكس": "في إطار عملية الإخلاء هذه، أوقفت الشرطة نحو مئة شخص، وتم الإفراج عن الطلاب الذين أظهروا بطاقات انتسابهم إلى جامعة نورث إيسترن فيما تم توقيف من رفضوا إثبات انتسابهم".

وزعمت الجامعة في منشورها إن المتظاهرين هتفوا بشعارات "عنيفة مهينة ومعادية للسامية" على غرار "أقتلوا اليهود" خلال احتجاجهم الليلة الفائتة داخل الحرم الجامعي.

لحظة اعتقال الطلاب المعتصمين في جامعة نورث إيسترن الأمريكية تضامنا مع #غزة من قبل شرطة بوسطن pic.twitter.com/WxXRF1GChp — قناة المسيرة (@TvAlmasirah) April 27, 2024

وأعلنت الجامعة عزمها على إخضاع الطلاب المشاركين في التظاهرة لإجراءات تأديبية في نطاق الجامعة، وليس لعقوبات قانونية.

بعد فض اعتصامهم بالقوة واعتقال العشرات منهم ، طلاب جامعة نورث إيسترن في بوسطن يتجمعون من جديد ويرددون الهتافات المطالبة بوقف الحرب pic.twitter.com/wo0Dh5hugT — Abdelfattah Fayed عبدالفتاح فايد (@fayednet) April 27, 2024

وكانت وسائل إعلام أمريكية أفادت باعتقال أكثر من 100 متظاهر مؤيد للفلسطينيين الأسبوع الماضي في جامعة كولومبيا، وما لا يقل عن 45 شخصا في جامعة ييل يوم الاثنين خلال احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين.

وشهدت جامعة كولومبيا احتجاجات واسعة للتنديد بتجاوزات الجيش الإسرائيلي، والضغط على الجامعة لسحب استثماراتها المالية من الشركات والمؤسسات الداعمة لإسرائيل.

شرطة بوسطن تدخلت لتفريق مخيم احتجاج جامعة نورث إيسترن بالقوة، واعتقلت مجموعة من الطلبة بسبب هتافاتهم المناصرة لغزة. pic.twitter.com/iXa2N4s27b — #سعوديون_مع_الاقصى (@Saudis2018) April 27, 2024

هذا وقد تحولت أحرام الجامعات الأمريكية المرموقة إلى مكان للإعراب عن الغضب حيال العملية الإسرائيلية في قطاع غزة بسبب العدد الكبير من الضحايا المدنيين الفلسطينيين وبسبب المساعدات الأمريكية للحليفة إسرائيل.

المصدر: أ ف ب + RT