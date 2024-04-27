استقالة رئيسة حزب الخير القومي التركي المعارض

أعلنت رئيسة حزب الخير القومي التركي المعارض ميرال أكشنار استقالتها من رئاسة الحزب، على خلفية هزيمته في الانتخابات المحلية الشهر الماضي.

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وقالت أكشنار في كلمة لها اليوم السبت، خلال افتتاح المؤتمر العام الاستثنائي لحزبها في العاصمة التركية أنقرة، إنها "تسمع صوت شعبها، ولذلك تتحمل المسؤولية وتترك رئاسة الحزب"، مضيفة: "أنا أسست الحزب، والآن أترك لكم مهمّة إدارته وحمايته".

وتابعت: "اليوم أتحدث من على هذه المنصة للمرة الأخيرة، لأنه يوم تسليم الأمانة، وقفت دائما خلف كل القرارات التي اتخذتها، وكل المواقف التي اتخذتها، وجميع المسؤوليات التي تحملتها، وما زلت أفعل ذلك حتى اليوم".

المصدر: RT