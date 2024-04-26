رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية يتهرب من سؤال حول "عجز أوكرانيا عن تحقيق النصر"

تجنب رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية، الجنرال تشارلز براون، الإجابة على سؤال حول ما إذا كانت أوكرانيا قادرة على هزيمة روسيا.

ففي مؤتمر صحفي أعقب الاجتماع الدوري لمجموعة الاتصال الغربية بشأن تنسيق إمدادات الأسلحة إلى كييف، والذي عقد بشكل افتراضي، قال إن الهدف الرئيسي للولايات المتحدة هو منح أوكرانيا الفرصة للدفاع عن نفسها.

وقال براون عندما سئل عما إذا كانت كييف قادرة على الفوز: "كما تعلمون، المفتاح هو التأكد من أن أوكرانيا قادرة على الدفاع عن نفسها".

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وبحسب القائد العسكري، فإن "العدوان غير المقيد يؤدي إلى عدوان أكبر".

وقال براون "لهذا السبب من المهم للغاية بالنسبة لنا أن تكون أوكرانيا في وضع يمكنها من الدفاع عن نفسها، وألا فإن هذا سيؤدي إلى صراع أوسع نطاقا، وأستشهد بظروف "اندلاع الحرب العالمية الثانية وحروب أخرى.

المصدر: تاس