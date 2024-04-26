السفير الروسي يعتبر الاتهامات البريطانية بتورط روسيا في أعمال تخريبية عبثية ولا أساس لها

انتقد السفير الروسي لدى بريطانيا أندريه كيلين الاتهامات الموجهة ضد روسيا والتي تزعم تورطها في حريق متعمد وقع في لندن، وتعتبره المخابرات البريطانية عملا تخريبيا.

ووفقا لبيان البعثة الدبلوماسية الروسية في لندن، اعتبر السفير الروسي أندريه كيلين خلال زيارة لوزارة خارجية البريطانية أن اتهامات لندن "سخيفة ولا اساس لها".

كما دعا السفير لندن إلى "التوقف عن إثارة الهستيريا المناهضة لروسيا من العدم".

وقالت السفارة: "تم التأكيد على أن روسيا، على عكس بريطانيا وغيرها من الدول الراعية لنظام كييف الإرهابي، لا تنفذ ولا تشجع أعمال تخريب ضد أهداف مدنية".

واستدعت وزارة الخارجية البريطانية اليوم الجمعة السفير فوق العادة والمفوض الروسي لدى المملكة، لإجراء محادثة في وزارة الخارجية، وأعاد الجانب البريطاني تلميحات وزعتها أجهزة المخابرات البريطانية في وسائل الإعلام "حول تورط روسيا المزعوم في إحدى حلقات النشاط الإجرامي في المملكة، المرتبطة بمحاولة مزعومة لإشعال النار في المستودعات في ضواحي لندن في وقت سابق".

المصدر: تاس