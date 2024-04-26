الشرطة الفلبينية تقضي على أحد مقاتلي جماعة أبو سياف المتورط في قطع رؤوس 15 شخصا

قتلت قوات فلبينية أحد مسلحي جماعة أبو سياف الذي كان متورطا في عمليات قطع رؤوس شملت عشرة من عناصر مشاة البحرية الفلبينية في اشتباك في الجنوب.

وقال مسؤولون أمنيون إن الشرطة الفلبينية، مدعومة بعملاء الاستخبارات العسكرية، قتلت نوابي عبد السيد في معركة قصيرة بالأسلحة النارية مساء الأربعاء في بلدة حاجي محمد آجول الساحلية النائية في جزيرة باسيلان، بعد أسابيع من المراقبة.

و"أبو سياف"هي جماعة مسلحة محدودة لكنها عنيفة، كانت الولايات المتحدة والفلبين قد أدرجتاها على القائمة السوداء كمنظمة إرهابية بسبب عمليات خطف وقطع رؤوس وتفجيرات وغيرها من الهجمات الدموية للحصول على فدية.

وكان عبد السيد، واسمه الحركي "خاتان" واحدا من عدد كبير من مقاتلي الجماعة الذين تحالفوا مع تنظيم "داعش" الإرهابي.

وذكر تقرير سري للشرطة أن عبد السيد شارك في ارتكاب ما لا يقل عن خمسة عشر عملية قطع رؤوس في باسيلان، منها عشرة بحق عناصر من مشاة البحرية الفلبينية في بلدة البركة عام 2007 واثنين من ستة بحارة فيتناميين كانوا مخطوفين قرب بلدة سوميسيب عام 2016.

وأشار التقرير أيضا إلى أنه عبد السيد شارك في هجمات ضد القوات الحكومية عام 2022 وفي تفجير وقع في نوفمبر الماضي، أسفر عن مقتل اثنين من رجال الجماعات المسلحة الموالية للحكومة وإصابة اثنين آخرين في باسيلان، مبينا أن عبد السيد وضع تحت المراقبة في فبراير الماضي، لكن قوات الشرطة لم تتمكن من التحرك على الفور للقبض عليه بسبب "الطبيعة العدائية" للمنطقة التي أردي فيها قتيلا في نهاية الأمر.

المصدر: AP