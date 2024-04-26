الكرملين: نرفض انتقاد البرلمان الأوروبي للانتخابات الرئاسية الروسية

أكد متحدث الكرملين دميتري بيسكوف أن البرلمان الأوروبي بانتقاده الانتخابات الرئاسية الروسية وفرضه عقوبات على منظميها في المناطق الروسية الجديدة، يؤكد انزلاقه إلى الروسوفوبيا.

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وقال بيسكوف للصحفيين، اليوم الجمعة: "لا أعتقد أن هذه هي التصريحات التي نستعد للإصغاء إليها. للإصغاء إليها. في حقيقة الأمر فإن البرلمان الأوروبي يتمسك منذ وقت طويل بموقف الروسوفوبيا الثابت والمتتابع وهو تحول خلافا لمهمة البرلمانيين الهادف إلى تطوير حوار وبحث طرق لبناء حوار إلى آلية لمثل هذه التصريحات الصارخة والتناقضات الداخلية وإلى آخرها. هذا هو موقفنا من هذا القرار".

وتبنى البرلمان الأوروبي أمس الخميس قرارا انتقد فيه الانتخابات الرئاسية التي جرت في روسيا في مارس الماضي ودعا للحد من الاتصالات مع القيادة الروسية.

كما طالب بفرض عقوبات على منظمي الانتخابات الروسية في شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول ودونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه التي انضمت إلى روسيا.

كما اتهم روسيا بالتدخل في الشؤون الداخلية الأوروبية وشراء ذمم البرلمانيين الأوروبيين، فيما دعا دول الاتحاد لـ"التعاون النشيط ودعم "المعارضة الديمقراطية" في روسيا".

وتحمل قرارات البرلمان الأوروبي للشؤون الدولية طابعا غير إلزامي، لا يفرض على الدول الأعضاء تنفيذها أو التقيد بها.

المصدر: نوفوستي