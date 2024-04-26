تغيير ملحوظ في مشية بايدن من وإلى المروحية الرئاسية في البيت الأبيض (صور)

أدخل الرئيس الأمريكي جو بايدن تغييرا ملحوظا على التقليد المتبع لدى رؤساء الولايات المتحدة أثناء سيره وعودته في بروتوكول استقلال المروحية الرئاسية "مارين ون" من حديقة البيت الأبيض.

وذكر موقع "أكسيوس" أنه بدلا من المشي عبر الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض من وإلى المروحية بمفرده أصبح الآن وفي كثير من الأحيان محاطا بمساعديه.

SCOOP: Biden is now often surrounded by aides when walking across the South Lawn to and from Marine One.



• They usually walk between the 81-year-old and journalists' camera position to draw less attention to his halting and stiff gait. https://t.co/WqkzmLTd9Q — Axios (@axios) April 26, 2024

وعلّل الموقع أهمية هذا التغيير بأن المساعدين كانوا يسيرون عادة بين بايدن وموقع كاميرات الصحفيين خارج البيت الأبيض، وأن التأثير البصري يتمثل في جعل الانتباه أقل إلى مشية بايدن المترددة والمتشنجة وهو الذي يبلغ من العمر 81 عاما.

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بدورهم، عبّر بعض مستشاري بايدن للموقع عن قلقهم من أن مقاطع الفيديو التي تظهر بايدن وهو يمشي ويجر قدميه بمفرده – خاصة عبر العشب – قد سلطت الضوء على عمره.

وقبل أسابيع، أخبر الرئيس مساعديه أنه يفضل اتباع نهج أقل رسمية، بحسب ما صرح به مسؤول في البيت الأبيض لموقع "أكسيوس" واقترح عليهم أن يسيروا معه.

هذا وقد لحظ موظفو البيت الأبيض والصحفيون على حد سواء التغيير المفاجئ في روتين مشية بايدن بدءا من منتصف أبريل الجاري، وذلك بعد أكثر من 3 سنوات كان فيها يمشي بمفرده في غالب الأحيان.

ومنذ إدخال هذا التغيير، يعتقد بعض المستشارين أن صور مشية بايدن من وإلى المروحية أصبحت بصورة أفضل ويتوقعون أن يستمر في الاستعانة بمساعدين له.

المصدر: أكسيوس