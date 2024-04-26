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بوغدانوف يعرب لنظيره الإيراني عن قلقه إزاء التصعيد في الشرق الأوسط

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بوغدانوف يعرب لنظيره الإيراني عن قلقه إزاء التصعيد في الشرق الأوسط
Globallookpress MFA Russia
نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف (صورة أرشيفية)
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بحث نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف مع نظيره الإيراني علي باقري كياني الوضع في الشرق الأوسط، وأعرب له عن قلق موسكو البالغ إزاء التصعيد في المنطقة.

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وأعلنت الخارجية الروسية أن الاجتماع عقد أمس الخميس على هامش مشاورات نواب وزراء الخارجية مندوبي دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأعضاء في "بريكس".

وأعرب الجانب الروسي عن قلقه البالغ إزاء التصعيد الخطير في المنطقة والناشئ عن الأزمات العالقة، وفي مقدمتها الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وشدد على أهمية حل النزاعات من خلال الوسائل السياسية والدبلوماسية بمساعدة من اللاعبين الدوليين ذوي التفكير البناء.

كما بحثا "التعاون في صيغة أستانا للسلام الشامل والمستدام في سوريا"، وحزمة من القضايا الإقليمية ذات الصلة.

وأضافت الخارجية الروسية أن الجانبين اتفقا على مواصلة تبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

المصدر: نوفوستي

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