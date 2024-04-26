غواتيمالا.. مداهمة مكاتب منظمة خيرية بدعوى انتهاكها حقوق الأطفال المهاجرين

داهم ممثلو الادعاء في غواتيمالا مكاتب منظمة "إنقاذ الطفولة" الخيرية، بعد شكوى حول انتهاك المنظمة حقوق الأطفال المهاجرين.

وقال المدعي العام رافائيل كوروتشيتشي إن الشكوى التي قدمها أجنبي مجهول أثارت مخاوف جدية لأنها تضمنت مزاعم بإساءة معاملة الأطفال.

وجاءت المداهمة بعد أسبوع من قيام الأمين العام للوزارة العامة في غواتيمالا، أنجيل بينيدا، بكتابة رسالة إلى المدعي العام في ولاية تكساس الأمريكية كين باكستون يطلب فيها الدعم في معالجة الادعاءات القائلة بأن منظمة إنقاذ الطفولة وجماعات المساعدة الأخرى "يمكن أن تشارك في عمليات الاتجار بالأطفال".

وذكر كوروتشيشي أن المداهمة كانت تهدف إلى البحث عن أي وثائق قد تدعم الاتهامات. ولم يذكر مكتب المدعي العام ما إذا كانت باكستون قد استجابت للطلب.

تم اتهام كوروتشيتشي وبينيدا بمحاولة تقويض الديمقراطية في البلاد من خلال المشاركة في جهد فاشل لمنع رئيس مكافحة الفساد برناردو أريفالو من تولي السلطة وكذلك إعاقة مكافحة الفساد في الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى.

وقد أدت هذه الجهود إلى قيام أكثر من 40 دولة بفرض عقوبات عليها، بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

المصدر: AP