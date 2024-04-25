نيويورك تايمز: الولايات المتحدة تسحب العشرات من قواتها الخاصة من تشاد قريبا

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الولايات المتحدة تعتزم سحب العشرات من أفراد قواتها المسلحة الخاصة من جمهورية تشاد خلال الأيام المقبلة.

وذكرت الصحيفة نقلا عن مصادر أن الحديث يدور عن 75 عسكرياً سيغادرون العاصمة التشادية نجامينا.

وتشير الصحيفة إلى أن هذه ستكون "الضربة الموجعة الثانية التي تتلقاها الولايات المتحدة خلال أسبوع" من حيث فقدان قواعدها في غرب ووسط أفريقيا.

وذكرت الصحيفة أن الإدارة الأمريكية أعلنت في وقت سابق أنها ستسحب القوات الأمريكية من النيجر خلال الأشهر المقبلة.

إقرأ المزيد

وأشارت الصحيفة استنادا لمصادر إلى أن قرار سحب القوات الأميركية من النيجر نهائي.

أما تشاد فتتوقع واشنطن استئناف المفاوضات مع تشاد “حول التعاون الأمني” بعد الانتخابات الرئاسية التي ستجري في 6 مايو.

وسبق أن بعثت سلطات جمهورية تشاد برسالة إلى الولايات المتحدة تهدد فيها بإنهاء الاتفاقية الأمنية التي تحدد قواعد وشروط عمل القوات الأمريكية في البلاد.

وأكدت الصحيفة أن دول أفريقية أخرى، مثل بوركينا فاسو ومالي والنيجر، قررت الابتعاد عن الولايات المتحدة بعد سنوات من التعاون، والتحول نحو التعاون مع روسيا أو على الأقل استكشاف إمكانية توثيق العلاقات الأمنية مع موسكو".

وفي مارس، أنهت النيجر اتفاقية عسكرية مع الولايات المتحدة، تم بموجبها إنشاء قاعدة أمريكية للطائرات المسيرة في شمال الدولة الإفريقية.

وفي تفسيرها لقرارها، أشارت السلطات العسكرية في النيجر إلى أن الاتفاق فرض على البلاد ولا يلبي مصالح الشعب.

المصدر: تاس