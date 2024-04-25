عبد اللهيان يوجه رسالة إلى البيت الأبيض ويرفقها بفيديو للشرطة الأمريكية

طالب وزير الخارجية الإيراني حسين أمبر عبد اللهيان البيت الأبيض "بأن يتوقف فورا عن دعم جرائم الحرب التي يرتكبها النظام الإسرائيلي ويتحمل المسؤولية عنها".

وكتب عبداللهيان في حسابه على منصة "إكس": "إن القمع والمعاملة القاسية التي تمارسها الشرطة وقوات الأمن الأمريكية ضد الأساتذة والطلاب في مختلف جامعات هذا البلد، والذين يحتجون على الإبادة الجماعية وجرائم الحرب التي يرتكبها النظام الإسرائيلي، يثير قلقا عميقا واشمئزازا من الرأي العام العالمي".

سرکوب و برخورد خشن پلیس و نیروهای امنیتی آمریکا با اساتید و دانشجویان معترض به نسل‌کُشی و جنایات جنگی رژیم اسراييل در دانشگاه‌های مختلف این کشور، عمیقا مورد نگرانی و انزجار افکار عمومی جهان است.



این سرکوب، در راستای تداوم حمایت و پشتیبانی تمام‌ عیار واشنگتن از رژیم اسراييل بوده… pic.twitter.com/vPg9bFp3Gm — H.Amirabdollahian امیرعبداللهیان (@Amirabdolahian) April 25, 2024

وأشار وزير الخارجية إلى أن هذا القمع "يتماشى مع استمرار دعم واشنطن الكامل للنظام الإسرائيلي ويظهر بوضوح السياسة المزدوجة والسلوك المتناقض للحكومة الأمريكية تجاه حرية التعبير".

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وأضاف: "في أعقاب الإبادة الجماعية لعشرات الآلاف من النساء والأطفال الفلسطينيين، خاصة بعد اكتشاف مقابر جماعية للمرضى والجرحى والطواقم الطبية في محيط مستشفى ناصر في قطاع غزة، اندلعت موجة الاشمئزاز العالمية تجاه النظام الإسرائيلي وحلفائه".

واختتم منشوره: "لا يمكن إخفاء المؤيدين. ويجب على البيت الأبيض التوقف فورا عن دعم جرائم الحرب التي يرتكبها النظام الإسرائيلي وأن يتحمل المسؤولية عنها".

هذا وقد تحولت أحرام الجامعات الأمريكية المرموقة إلى مكان للغضب بشأن العملية الإسرائيلية في قطاع غزة بسبب العدد الكبير من الضحايا المدنيين الفلسطينيين وبسبب المساعدات الأمريكية لحليفتها إسرائيل.

المصدر: RT