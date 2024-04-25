كوكايين في صناديق الموز والشرطة الألمانية تطلق عملية واسعة النطاق

عثرت الشرطة الألمانية على الكوكايين في صناديق الموز بعدد من محال السوبر ماركت في العاصمة برلين وولاية براندنبورغ، حسب صحيفة "بيلد".

وكتبت الصحيفة: "عثر موظفو الشرطة على المخدرات في متاجر للحسومات صباح يوم الخميس أثناء عملية تفريغ البضائع وفرزها. وقد أدى هذا الاكتشاف إلى إطلاق عملية واسعة النطاق للشرطة حيث تحركت دوريات الشرطة، وبعضها كان مسلحا بالبنادق الآلية، إلى المتاجر في ساعات الصباح لحراسة البضائع المهربة".

وفي هذا الخصوص تم وضع فرع (لسلسلة سوبر ماركت) في منطقة شونيفيلد بالقرب من برلين وفرع في منطقة مارينفيلد تحت الحماية. ومع ذلك، لم يتضح بعد عدد المتاجر في برلين التي تم تخزين المخدرات فيها.

وأضافت الصحيفة: "تم العثور على عبوات مخدرات في 4 متاجر للحسومات على الأقل في براندنبورغ. وتم العثور على ما بين 20 إلى 100 كيلوغرام من المخدرات في كل سوبر ماركت. ومع ذلك، لا تزال الشرطة تحقق في المواد الموجودة في متاجر الحسومات وبالتالي فإن الكمية الإجمالية للكوكايين ليست واضحة بعد".

المصدر: نوفوستي