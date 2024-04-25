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تجمع عشرات الطلاب أمام جامعة السوربون تضامنا مع غزة (فيديو)

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تجمع عشرات الطلاب من داعمي القضية الفلسطينية أمام جامعة السوربون حيث سيلقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كلمة حول مستقبل أوروبا.

ويأتي التجمع للمطالبة برفع التضييق على داعمي غزة والتنديد بمواقف فرنسا التي يصفونها "بالمتواطئة وغير الفعالة في المطالبة بوقف إطلاق النار".

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وكانت جامعة ليل الفرنسية قد ألغت في وقت سابق من شهر أبريل الجاري مؤتمرا حول فلسطين لزعيم اليسار الراديكالي جان لوك ميلانشون والناشطة الفرنسية الفلسطينية ريما حسن كان من المقرر عقده، بناء على طلب قادة من اليمين.

المصدر: RT

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