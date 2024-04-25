مشكلة فنية تؤدي إلى إغلاق المجال الجوي لجنوب النرويج وتأخير الرحلات بمطار أوسلو

تسببت مشكلة فنية في إغلاق سلطات الطيران بالنرويج المجال الجوي فوق جنوب البلاد وحدوث تأخيرات كبيرة في رحلات مطار أوسلو، أحد أكبر المطارات الإسكندنافية.

قالت الشركة المشغلة للمطار المملوك للدولة، إن المجال الجوي أعيد فتحه تدريجيا بعد أكثر من ثلاث ساعات، لكن التأخير سيستمر طوال اليوم.

وأضافت "أفينور" في بيان لأن "المشكلة الفنية كانت في مركز التحكم بأوسلو، ما يعني أن المجال الجوي في جنوب النرويج عليه قيود كبيرة".

ونقلت وكالة الأنباء النرويجية "إن تي بي" عن المتحدثة باسم "أفينور" كاثرين فوغليسانغ فرامهولت، قولها إن الأولوية ستكون للرحلات الطويلة"، مضيفة: "سيستغرق الأمر وقتا طويلا قبل أن نعود إلى طبيعتنا تماما".

ويعد مطار أوسلو الدولي، الذي يخدم حوالي 25 مليون مسافر سنويا، الأكبر في النرويج. وهو مركز السفر الرئيسي في الدول الاسكندنافية إلى جانب مطاري كوبنهاغن وستوكهولم.

وتدير "أفينور" ومقرها في أوسلو، 43 مطارا نرويجيا.

المصدر: AP