تركيا.. أحكام بالسجن المطوّل على المدانين بالتسبب بحادث قطار عام 2018

أصدرت المحكمة في مدينة كورلو التركية اليوم الخميس أحكاما بالسجن تصل إلى 17.5 عام على المسؤولين المدانين بالتسبب بحادث قطار الركاب في ولاية تكيرداغ عام 2018.

إقرأ المزيد

وقالت قناة "NTV " التركية: "حكم على نهاد أصلان، المدير الإقليمي لسكك الحديد التركية (TCDD) في لحظة الحادثة بالسجن لمدة 15 عاما بتهمة القتل غير العمد. وحكم على مومين كاراس، مدير الدائرة الإقليمية للخدمة في شركة TCDD بالسجن لمدة 17.5 عام، وحكم على ليفينت ميريتشلي، نائب المدير المسؤول عن مناطق الخدمة بالسجن لمدة 9 أعوام وشهرين".

وفي يوليو عام 2018 خرجت عدة عربات من قطار ركاب عن مسارها في مقاطعة تكيرداغ غربي تركيا، مما أدى إلى مصرع 25 شخصا وإصابة 340 آخرين. وقالت وزارة النقل التركية آنذاك إن سبب تحطم القطار يعود إلى انهيار التربة تحت خطوط السكك الحديدية بسبب الأمطار الغزيرة.

وتم توجيه اتهامات رسمية في هذه القضية إلى 9 أشخاص.

المصدر: نوفوستي