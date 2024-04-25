ترامب يتقدم على بايدن في الولايات الحاسمة

يتقدم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وفقا لاستطلاع جديد للرأي بست نقاط على الرئيس جو بايدن في الولايات الحاسمة التي من المرجح أن تحدد نتيجة الانتخابات في نوفمبر المقبل.

وأظهر استطلاع أجرته "بلومبيرغ" بالتعاون مع "مورنينغ كونسلت" أن ترامب حصل على دعم بنسبة 49% في الولايات المتأرجحة، مقابل 43% لبايدن.

وتصدر الرئيس السابق ست ولايات من أصل سبع، وهي ويسكونسن وبنسلفانيا ونيفادا ونورث كارولينا وجورجيا وأريزونا، بينما تقدم بايدن بنقطتين في ميشيغان.

وفي ويسكونسن وبنسلفانيا، كانت الهوامش ضيقة. وأظهر الاستطلاع أن الرئيس الحالي يعاني من عجز أوسع في نيفادا ونورث كارولينا وجورجيا وأريزونا.

وأعرب المشاركون عن مخاوفهم بشأن الاقتصاد، وهو أهم قضية تصويت في الدورة المقبلة. وقال 18% فقط إن التضخم يتحسن، بينما قال 55% إنه يزداد سوءا.

وقال المشاركون في الاستطلاع إنهم يثقون في بايدن (45%) أكثر من ترامب (39%) عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على البرامج الفيدرالية مثل الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية.

وأعرب المشاركون عن أهمية ملف الإجهاض في انتخابات هذا العام، حيث أشار 52% إلى الإجهاض باعتباره قضية "مهمة جدا" بالنسبة لهم عند تحديد من سيصوتون له في نوفمبر.

المصدر: The Hill