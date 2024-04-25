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موقع عبري: سجن عسكري إسرائيلي أرسل صورا للقبة الحديدية ومواقعها لفتاة تبين أنها رجل استخبارات إيراني

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موقع عبري: سجن عسكري إسرائيلي أرسل صورا للقبة الحديدية ومواقعها لفتاة تبين أنها رجل استخبارات إيراني
AP
القبة الحديدية
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أفادت وسائل عبرية بأن عسكريا إسرائيليا صدر حكم بسجنه 10 أيام لإرساله صورا لبطاريات منظومة "القبة الحديدية" ومواقعها لفتاة أغوته عبر "فيسبوك" وتبين أنها رجل استخبارات إيراني.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية يوم الأربعاء أن سائق شاحنة عسكرية إسرائيلية قام بتصوير العشرات من بطاريات المنظومة الدفاعية "القبة الحديدية" أثناء تنقلاته في الخدمة وأرسلها إلى فتاة على "فيسبوك".

وأوضحت القناة أن العسكري الإسرائيلي صوّر بطاريات المنظومة الدفاعية الأكثر شهرة في إسرائيل ومواقعها.

ووفق القناة العبرية تبين لاحقا أن الصور أرسلت إلى مسؤول استخبارات إيراني.

المصدر: هيئة البث الإسرائيلية

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