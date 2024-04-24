المدعي العام الروسي: عدد الهجمات الإرهابية تضاعف بـ 3.5 مرة خلال 2023

أشار المدعي العام الروسي إيغور كراسنوف إلى أن عدد الهجمات الإرهابية في روسيا خلال عام 2023 ازداد بنحو 3.5 مرة، وارتكبت معظمها المنظمات الأوكرانية المتطرفة وأتباعها.

جاء ذلك خلال التقرير السنوي حول حالة القانون والنظام الذي قدمه كراسنوف أمام مجلس الاتحاد الروسي اليوم الأربعاء، حيث تابع: "لا يزال مستوى التهديدات الإرهابية مرتفعا، وقد تم تسجيل ما يقرب من 2500 جريمة ذات صلة بالإرهاب خلال العام الماضي. وزاد عدد العمليات الإرهابية بما يقرب من ثلاث مرات ونصف. وقد ارتكب معظمها أعضاء في منظمات أوكرانية متطرفة وأتباعها، وكذلك المعارضين المتطرفين للعملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا".

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وأشار كراسنوف إلى أنه، وبرغم انخفاض عدد جرائم التطرف المسجلة، إلا أن ثلثها لا يزال يرتكب عبر شبكة الإنترنت، وهي جرائم خطيرة للغاية. وقال: "يتم استخدام شبكات التواصل الاجتماعي بشكل نشط من قبل المحرضين لنشر الأيديولوجية المتطرفة والمعلومات الكاذبة، وغالبا ما يتلقى مواطنونا، من خلال قنوات (تليغرام) الشعبية في كثير من الأحيان، معلومات مع دعوات للقيام بأنشطة تخريبية، بما في ذلك تعليمات بالاستيلاء على أسلحة من ضباط الشرطة والعسكريين. وقد تم إرسال أكثر من ألف طلب لهيئة الرقابة (روسكوم نادزور) ونتيجة لذلك تمت إزالة المعلومات المضللة من 95 ألف موقع".

المصدر: تاس