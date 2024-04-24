"حريت": أنقرة لم تتلق معلومات حول إلغاء محادثات أردوغان مع بايدن في الولايات المتحدة

ذكرت صحيفة "حريت" التركية اليوم الأربعاء أن أنقرة لم تتلق معلومات من واشنطن بشأن إلغاء زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لواشنطن ومحادثاته مع نظيره الأمريكي جو بايدن في 9 مايو.

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وفي وقت سابق، تحدثت بعض وسائل الإعلام التركية المعارضة عن الإلغاء المزعوم لزيارة أردوغان المرتقبة للولايات المتحدة.

وحسب كاتب العمود في "حريت" عبد القادر سيلفي المقرب من الأوساط الحكومية التركية، فإنه "لم ترد أي معلومات من الولايات المتحدة عن إلغاء زيارة الرئيس أردوغان لها. يريد الأمريكيون بالفعل أن تتم هذه الزيارة. لا يوجد أي إلغاء. إنهم يستعدون للقاء بايدن – أردوغان المقرر عقده في 9 مايو".

وأشارت الصحيفة إلى أن الدوائر التركية المعنية لم تتلق أي تعليمات من الرئيس أردوغان بشأن إلغاء رحلته إلى الولايات المتحدة.

وأضافت "حريت": "إذا ألغى أردوغان الرحلة، فيجب إبلاغ إدارة العلاقات الخارجية التابعة للرئاسية ووزارة الخارجية أولا. وإذا أمر أردوغان بإلغاء الرحلة، فسيتعين على مكتب الرئاسة ووزارة الخارجية إبلاغ نظرائهم في الولايات المتحدة. لكن لا يوجد ما يشير إلى وجود تعليمات بهذا الشأن".

المصدر: "نوفوستي"