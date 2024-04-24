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خبير عسكري يؤكد استخدام القوات الأوكرانية طائرات ورقية في مقاطعة خاركوف

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خبير عسكري يؤكد استخدام القوات الأوكرانية طائرات ورقية في مقاطعة خاركوف
Sputnik
الخبير العسكري أندريه ماروتشكو
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 بدأت القوات الأوكرانية المتمركزة في مقاطعة خاركوف باستخدام الطائرات الورقية والبالونات لرفع هوائيات أجهزة إعادة الإرسال اللازمة لعمل قوات الاتصالات.

أعلن ذلك الخبير العسكري أندريه ماروتشكو، وقال في حديث مع مراسل تاس: "خلال المراقبة الموضوعية لأراضي مقاطعة خاركوف في الأماكن ذات التضاريس الصعبة، تم التحقق من أن المسلحين الأوكرانيين يستخدمون البالونات والطائرات الورقية لرفع هوائيات أجهزة إعادة الإرسال التي تستخدمها كل من قوات الإشارة والطائرات بدون طيار".

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وأشار ماروتشكو إلى أن هذه الطريقة لرفع هوائيات إعادة الإرسال "فعالة للغاية" وتسمح للقوات بزيادة مساحة تغطية اتصالاتها بشكل كبير.

وشدد الخبير على أن القوات الأوكرانية، اضطرت إلى التصرف بهذه الطريقة، بعد تعرض برج البث التلفزيوني العالي في خاركوف لضربة روسية تسبب بتدميره.

يوم 22 أبريل، صرح رئيس إدارة خاركوف العسكرية الإقليمية التي تسيطر عليها أوكرانيا أوليغ سينيغوبوف، أنه تم استهداف برج البث التلفزيوني في مقاطعة خاركوف وحدث انقطاع في إشارة التلفزة الرقمية.

قبل ذلك، أعلن ماروتشكو عن وصول جماعات نازية مسلحة إلى المدن الحدودية مع روسيا في مقاطعة خاركوف، لمنع السكان الموالين لروسيا هناك من التوجه إلى مدينة خاركوف.

المصدر: تاس

 

 

 

 

 

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