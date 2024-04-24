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"إحدى مدن حضارتنا العريقة".. تغريدة أردوغان تشعل مواقع التواصل

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Gettyimages.ru
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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أثار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تفاعلا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بعد وصفه العاصمة العراقية، بغداد بـ"إحدى مدن حضارتنا العريقة".

وكتب أردوغان على صفحته الرسمية بمنصة "إكس": "تلبية لدعوة أخي العزيز رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وبعد غياب طويل أسعدني كثيرا زيارة بغداد إحدى مدن حضارتنا العريقة..".

وقد أثارت هذه التدوينة انتقادا كبيرا بين رواد المنصة الذين نددوا بهذا التصريح، ونستعرض فيما يلي بعض المنشورات التي انتقدت الرئيس التركي:

وكتب أحدهم: "بغداد حضارتكم العريقة ؟ عفوا كلكامش حضارتك شنو".

وقال آخر: "حضارتنا العريقة " ليكن بعلمك أن الاحتلال العثماني المشؤوم هو أسوأ ما يذكر في تاريخ بغداد وهو مقدمة لكل ما يعاني منه العراق اليوم".

من جهة أخرى دافع آخرون عن تصريح أردوغان، وقالوا إن ما كان يقصده هو "الحضارة الإسلامية".

وكتب أحدهم: "مش دفاعا عن اردوغان بس اكيد يقصد حضارتنا الاسلامية".

المصدر: RT

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