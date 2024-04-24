"إحدى مدن حضارتنا العريقة".. تغريدة أردوغان تشعل مواقع التواصل

أثار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تفاعلا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بعد وصفه العاصمة العراقية، بغداد بـ"إحدى مدن حضارتنا العريقة".

وكتب أردوغان على صفحته الرسمية بمنصة "إكس": "تلبية لدعوة أخي العزيز رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وبعد غياب طويل أسعدني كثيرا زيارة بغداد إحدى مدن حضارتنا العريقة..".

تلبية لدعوة أخي العزيز رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وبعد غياب طويل أسعدني كثيرا زيارة بغداد إحدى مدن حضارتنا العريقة.🇹🇷🇮🇶



إن "اتفاقية الإطار الاستراتيجي للتعاون المشترك" التي وقعناها مع السيد رئيس الوزراء، تشكل لنا خارطة طريق قوية.



بموجب نص الاتفاقية، قررنا إنشاء… pic.twitter.com/XlB3lwNksQ — رجب طيب أردوغان (@rterdogan_ar) April 22, 2024

وقد أثارت هذه التدوينة انتقادا كبيرا بين رواد المنصة الذين نددوا بهذا التصريح، ونستعرض فيما يلي بعض المنشورات التي انتقدت الرئيس التركي:

وكتب أحدهم: "بغداد حضارتكم العريقة ؟ عفوا كلكامش حضارتك شنو".

بغداد حضارتكم العريقة ؟ عفوا كلكامش حضارتك شنو — naram (@narambarwary) April 24, 2024

وقال آخر: "حضارتنا العريقة " ليكن بعلمك أن الاحتلال العثماني المشؤوم هو أسوأ ما يذكر في تاريخ بغداد وهو مقدمة لكل ما يعاني منه العراق اليوم".

"حضارتنا العريقة " ليكن بعلمك أن الاحتلال العثماني المشؤوم هو أسوأ ما يذكر في تاريخ بغداد وهو مقدمة لكل ما يعاني منه العراق اليوم — عمر رحمون (@Rahmon83) April 24, 2024

أردوغان يقول ان #بغداد إحدي مدن حضارتنا العثمانية 😂 الغطرسة موجوده في دمهم العثمانيين 😂😂😂 https://t.co/IezObW7g09 — أبوهاشم الهاشمي🇪🇬🫡 (@Abohashem2222) April 23, 2024

مدن مين والناس نايمين؟ اردوغان كيف يقول على بغداد احدى مدن حضارتنا.. ليش بغداد متى صارت احدى مدن حضارات تركيا؟ — Linda (@Linda_souf) April 22, 2024

من جهة أخرى دافع آخرون عن تصريح أردوغان، وقالوا إن ما كان يقصده هو "الحضارة الإسلامية".

وكتب أحدهم: "مش دفاعا عن اردوغان بس اكيد يقصد حضارتنا الاسلامية".

مش دفاعا عن اردوغان بس اكيد يقصد حضارتنا الاسلامية — Khalid Yasser (@DrKhalidYasser) April 22, 2024

يقصد الحضارة الاسلامية اعتقد — Hussein Al-Zaidi -🇮🇶- (@Z49962473) April 23, 2024

الحضارة الاسلامية وتركيا وغيرها تدخل في هذه الحضارة — محمد أيت مقران (@mohammadmokran) April 22, 2024

المصدر: RT