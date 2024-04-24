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اعتقال أكثر من 100 متظاهر خارج منزل تشاك شومر في مدينة نيويورك (فيديوهات + صور)

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اعتقال أكثر من 100 متظاهر خارج منزل تشاك شومر في مدينة نيويورك (فيديوهات + صور)
Gettyimages.ru
محتجون يعتصمون بالقرب من منزل زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر في بروكلين، نيويورك، 23 أبريل 2024.
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قامت شرطة نيويورك بإبعاد أكثر من 100 متظاهر بينما كانوا يهتفون دعما لفلسطين بالقرب من منزل زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر في بروكلين.

وتم اعتقال عدد من المتظاهرين المناهضين لإسرائيل، من بينهم العديد من الناشطين في المنظمات اليهودية، بعد أن رفضوا فض الاحتجاج الذي أدى إلى عرقلة حركة المرور في غراند آرمي بلازا خلال الاحتجاج الذي أطلق عليه اسم "سيدر في الشوارع"، وسيدر هو أحد طقوس عيد الفصح اليهودي.

وأظهرت لقطات تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن المتظاهرين كانوا إما واقفين أو جالسين في الشارع وأذرعهم مربوطة ببعضها البعض وهم يهتفون "وقف إطلاق النار الآن" و"فلتعيش غزة".

واعتقلت السلطات حشود المتظاهرين واقتادتهم إلى حافلات هيئة النقل الحضرية MTA التي كانت تستخدم لنقلهم إلى الحجز.

اعتقال أكثر من 100 متظاهر خارج منزل تشاك شومر في مدينة نيويورك (فيديوهات + صور)
Gettyimages.ru
عناصر من الشرطة يقتادون المتظاهرين إلى الحجز

ونشرت المجموعة المنظمة للاعتصام منشورا عبر منصة "إكس"، جاء فيه: "الآلاف من اليهود الأمريكيين مع (الصوت اليهودي من أجل السلام)، و(إذا لم يكن الآن)، و(اليهود من أجل العدالة العنصرية والاقتصادية) يعقدون احتفالا طارئا بمناسبة عيد الفصح، ويغلقون شوارع منزل زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر لمطالبته بالتوقف عن إرسال الأسلحة للحكومة الإسرائيلية التي ترتكب إبادة جماعية".

اعتقال أكثر من 100 متظاهر خارج منزل تشاك شومر في مدينة نيويورك (فيديوهات + صور)
Gettyimages.ru

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على حزمة مساعدات بقيمة 95.3 مليار دولار يوم الثلاثاء لأوكرانيا وإسرائيل ولتايوان، مع إرسال الإجراء الآن إلى مكتب الرئيس جو بايدن.

وقال شومر: "هذا أحد أهم الإجراءات التي أقرها الكونغرس منذ سنوات لحماية أمن أمريكا ومستقبل الديمقراطية".

المصدر: "نيويورك بوست" + RT

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